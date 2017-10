Direktbewaffnung des IS durch die NATO

Damn Asskiss: Offenbar muss man das Ganze etwas sportlicher angehen als das zur Zeit der Fall ist. Es ist mehr oder minder ein offenes Geheimnis, dass die NATO-Staaten sowohl den IS als auch al-Qaida in Syrien bewaffnen. Das ist deshalb so wichtig, weil unsere Ziele dort noch lange nicht realisiert sind. Zu unseren Zielen (das sind die der USA) gehört zuvorderst der Sturz von Baschar al-Assad. Darüber hinaus ist noch eine Menge Sachschaden zu veranlassen. Letzteres, damit auch der spätere Wiederaufbau ein lukratives Geschäft für die entsprechenden Konzerne werden kann.

Gleiches gilt für die absurden Vorstellungen der syrischen Staatsführung. Die glaubt, dass man Pipelines vom Iran durch Syrien bis nach Europa bauen könnte. Wenn man schon Pipeline…..