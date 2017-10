Die Gauner, die Clowns und die Nazis – eine dynamische Analyse

Die letzten Neuigkeiten aus der Ukraine

Habt ihr von den letzten großen Neuigkeiten aus der Ukraine gehört? Nein? Es gibt da einen Mini-Maidan und die ukrainischen Nationalisten hoffen anscheinend, dass Poroschenko zum Wochenende verjagt werden kann. Das wusstet ihr nicht? Nun, das ist die wirklich große Neuigkeit, dass ihr davon gar nichts gehört habt.

Wirklich, was da gerade passiert, ist ziemlich interessant. Eine Zusammenfassung: Der frühere Präsident Georgiens, Michail Saakaschwili (der seine georgische und seine ukrainische Staatsbürgerschaft verloren hat) hat vor kurzem die Grenze überquert (natürlich über Polen) und ist auf Kiew marschiert, um Poroschenkos Absetzung zu verlangen. Ihr glaubt ich scherze? Schaut euch seinen Wikipedia-Artikel über ihn an, da steht alles drin. Es wird noch besser. Analysten stimmen darüber ein, dass Saakaschwili als Rammbock von jemand viel Einflussreicherem benutzt wird – Julia Timoschenko natürlich. Aber was wirklich neu ist: Viele der gut informierten Analysten und Kommentatoren scheinen zu glauben, dass die USA und die EU nicht die Hauptkräfte hinter diesen neuesten Entwicklungen sind (obwohl sie natürlich involviert sind).

Was geschieht da gerade?

Nun, wie ich bereits sagte, die große Neuigkeit ist, dass……