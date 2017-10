USA ziehen die bislang größte Armada vor der koreanischen Halbinsel zusammen

Nordkorea droht erneut mit einem Wasserstoffbomentest über dem Pazifik 25.10.2017 23:57

_______________________________________

Ein Bericht von Souverän Jörg

Nordkorea hat seine Drohung mit einem Atomwaffentest über dem Pazifischen Ozean erneuert. Die Worte von Außenminister Ri Yong-ho sollten wörtlich genommen werden, so heute der Ministeriumsvertreter Ri Yong-pil. Der Außenminister sei mit den Absichten von Staatschef Kim Jong-un sehr vertraut.

Ri Yong-ho hatte im September erklärt, sein Land erwäge den Test einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik. Alle bisherigen Atomtests hat das Land unterirdisch unternommen. Vor der Äußerung von Ri Yong-ho hatte US-Präsident Donald Trump dem Land die „völlige Vernichtung“ angekündigt, wenn die USA von nordkoreanischen Atomwaffen bedroht würden.

Das Pentagon geht nun weit über die üblichen Drohgebärden hinaus ! Neben den bereits vor Ort befindlichen

Atom -U-Booten, strategischen Atom-Bombern, Drohnen, Kampfkreuzern , Zerstörern und Kriegsschiffen sowie den fast 30.000 permanent stationierten Soldaten sind nun erstmals drei Flugzeugträger mit ihren Kampfgeschwadern, also die bislang größte Armada, vor der koreanischen Halbinsel zusammen gezogen worden!

Dies lässt den Schluss zu, dass Donald Trump und seine Berater ihre vor 2 Wochen in geheimen Sitzungen geplanten Aktivitäten in die Tat umsetzen könnten.

Jetzt also kommt nicht nur der Flugzeugträger USS Ronald Reagan (CVN-76), sondern USS Theodore Roosevelt (CVN-71) aus dem Osten und USS Nimitz (CVN-68), der seit Juli an den Kämpfen gegen den IS vor allem in Syrien teilgenommen hatte.

Möglicherweise schickt Trump, der Nordkorea schon einmal „totale Zerstörung“ angedroht hatte, auch nur seine Armada voraus, bevor er selbst am 7. und 8. November Südkorea und anschließend China besucht.

Es gibt in Südkorea vereinzelte Proteste gegen Trump, die neue Regierung hatte zunächst auf Dialog gesetzt und ist angesichts der dauernden Provokationen mit Raketen- und Atomwaffentests wieder bei der alten Politik der militärischen Stärke gelandet.

Man wird sich auch erinnern, dass Trump Anfang Oktober vor kurzem seinen Außenminister Tillerson mit einem seiner Tweets düpierte, in dem er erklärte, dass Gespräche mit Kim Jong-un nichts bringen. Er solle seine Energie sparen: „Wir machen, was gemacht werden muss.“ Und er fügte dem – nach einiger Zeit des Nachdenkens? – hinzu, dass er eine Lösung wisse, wie man mit dem kleinen Raketenmann umgehen müsse: „Nett zum Raketenmann zu sein, hat 25 Jahre lange nicht funktioniert, warum sollte es dies jetzt? Clinton scheiterte, Bush scheiterte und Obama scheiterte. Ich werde nicht scheitern.“

Selbst wenn die Flugzeugträger nur einschüchtern sollen, dürfte er, der außenpolitisch noch nichts erreicht hat, einen Punkt setzen wollen.

– Falls Trump tatsächlich einen Angriff auf Nordkorea oder einen Sturz von dessen Führung plant, muss wohl mit einem atomaren Schlag Nordkoreas gerechnet werden!

Die Frage ist, ob das US-Raketenabwehrsystem diesen abwehren kann. Gegen Widerstand in der Bevölkerung wurde bereits das bodengestützte THAAD-System in Südkorea installiert. Auf Kriegsschiffen der USA, Japans und Südkoreas befindet sich das Aegis-System. Beide Abwehrsysteme wurden nur getestet, ob sie auch unter Kriegsbedingungen wirksam sind, bleibt abzuwarten.

Kim Jong Un hatte sich trotz der erneuten Überflüge von B1-

Kampfbombern und gemeinsamen Militärübungen Südkoreas mit USA vor seiner Halbinsel auf Anraten Putins ruhig verhalten.

Trump und seine Berater , so wie das Pentagon haben mit dieser unerwarteten Besonnenheit Kims defakto nicht gerechnet und scheinen nun die Provokationsspirale eine Stufe höher zu schalten. Wir wissen nur das die Raketen nach wie vor scharf sind und nur die Schlüssel gedreht werden müssen. Das ein Atomkrieg jeden Moment ausbrechen könnte ging ja vor ein paar Tagen bereits durch alle Medien. Abwegig ist das anbetracht der sich nun entwickelnden Lage leider nicht mehr.

Quellen:1,2,3

……passend dazu…..

Drei US-Flugzeugträger vor Nordkorea

Vor seinem Besuch in Südkorea und China setzt Donald Trump wieder auf eine Machtdemonstration – oder ist anderes geplant?

Man muss nicht immer wild spekulieren, wenn Truppen konzentriert werden. Wenn das Pentagon nun allerdings neben den bereits vor Ort befindlichen U-Booten, strategischen Bombern, Drohnen und Kriegsschiffen sowie den fast 30.000 permanent stationierten Soldaten drei Flugzeugträger mit ihren Kampfgeschwadern, also die bislang größte Armada, vor der koreanischen Halbinsel zusammenzieht, muss man den Schluss ziehen, dass Donald Trump und seine Berater etwas planen. Das dürfte vermutlich über erneute Drohgebärden hinausgehen, die die USA schon des Öfteren gemacht haben, ohne Nordkorea zu Veränderungen seines Verhaltens zu bringen.

Man wird sich auch erinnern, dass Trump Anfang Oktober vor kurzem…..