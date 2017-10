Foto:APRaad Adayleh

Die USA und die illegalen bewaffneten Gruppierungen hindern Damaskus an der Schaffung eines sicheren Korridors und der Lieferung von Gütern für die Flüchtlinge im Lager Rukban. Dies teilte am Mittwoch das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien mit.