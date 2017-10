Übernahme der Medien: „Spanien handelt wie die Türkei Erdogans“

Nachrichtenstudioe des katalanischen öffentlich-rechtlichen Senders TV3. Bild: R. Streck

Im katalanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk fragt man sich, ob über den Paragraph 155 eine „kleine Bombe oder eine Atombombe“ gegen Katalonien gezündet wird

Im Streit zwischen Spanien und Katalonien um die Unabhängigkeit rückt, mit der Umsetzung von Paragraph 155 nun auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk massiv ins Blickfeld. Die spanische Regierung hat am vergangenen Samstag den Verfassungsparagraph 155 beschlossen, was in Katalonien von vielen als „Putsch“ oder „Staatsstreich“ bezeichnet wird und wogegen zwischen einer halben Million und einer Million Menschen am vergangenen Samstag demonstriert haben.

Es stehen entscheidende Stunden in Katalonien an, denn einerseits tagt ….