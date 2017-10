Thailands Herrscherhaus: die Chakri-Dynastie:

Blick auf den Königspalast in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK (dpa) – Thailands Königsfamilie, die Chakri-Dynastie, ist in dem südostasiatischen Land schon seit mehr als zwei Jahrhunderten an der Macht. Das Herrscherhaus ist genauso alt wie die Hauptstadt Bangkok: 235 Jahre. Begründet wurden Dynastie und Hauptstadt 1782 von General Phraya Chakri (1737-1809), der dann als König Rama I. in die Geschichtsbücher einging.

Seither gab es in Thailand (früher: Siam) neun Könige, die alle den Namen Rama trugen, verbunden mit einer Ordnungszahl. Der kurze Name ist angelehnt an Ramathibodi, den Gründer des früheren Königreichs Ayutthaya. Er ist auch dazu da, dass es Ausländer einfacher haben: Die eigentlichen Thai-Namen sind viel länger. Wer keine Übung hat, kann sie sich nur schwer merken.

Am längsten auf dem Thron saß Rama IX. – bekannter unter dem Namen Bhumibol (oder vollständig: Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra). Mit sieben Amts…..

…..passend dazu…..

BANGKOK (dpa) – Die sterblichen Überreste von Thailands langjährigem König Bhumibol werden am Donnerstag in einer feierlichen Zeremonie eingeäschert. Im Folgenden einige Zahlen dazu: 1,9: Länge der Prozessionsstrecke (in Kilometern) 2: lebensgroße Abbildungen von Bhumibols Lieblingshunden 9: Goldene Pavillons auf dem Gelände der Zeremonie 13,7: Gewicht des Holzwagens mit der Urne (in Tonnen) 53: Höhe des zentralen Pavillons (in Metern) 222: Soldaten, die den Holzwagen ziehen 622: Skulpturen von Göttern, Engeln, Tieren und mythischen Kreaturen 7.500: offizielle Gäste 40.000: handgefertigte Stück Sandelholz an Sarg und Urne 58.000: Sicherheitskräfte während der Zeremonie in Bangkok 12,7 Millionen: Thailänder, die im Großen Palast persönlich Abschied nahmen