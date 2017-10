Palästinensische Frauen und Mädchen an den Checkpoints von „Besatzungssoldaten“, belästigt und gedemütigt

Palästinensische Frauen und Mädchen werden an den Checkpoints von „jüdischen Verteidigungs-Besatzungssoldaten“, belästigt und gedemütigt. .

Mariam Barghouti Oktober 17,2017 Hie ein paar erschütternde Beispiele.

Seit 1967 wurden etwa 40 % der palästinensischen männlichen Bevölkerung von Israel festgenommen. Die palästinensischen Frauen bleiben mit ihren Männern im Gefängnis, um weiterhin zu überleben und das Wohlergehen ihrer Familien zu sichern. Von der Konfrontation mit vermehrten israelischen Verstößen bis hin zum Lebensunterhalt und der Tatsache, dass sie als Betreuerin arbeiten, mussten die palästinensischen Frauen doppelt so viel Gewicht wie bisher aufbringen, während sie unter dem Druck der fortgesetzten israelischen Besetzung des Westjordanlandes lebten.

Ein Aspekt dieser Besetzung sind die militärischen Kontrollpunkte. Ab 2017 gibt es 98 feste israelische Checkpoints rund um und innerhalb des Westjordanlandes. Dies bedeutet einen Abschlag von Hunderten von Flugkontrollpunkten, die sporadisch in der Region ausbrechen. Laut OCHA sind mehr als 2,4 Millionen Menschen von den körperlichen Einschränkungen im Westjordanland betroffen.

Während Israel behauptet, dass diese Kontrollpunkte aus Sicherheitsgründen notwendig seien, sagen die Palästinenser, dass dies eine weitere Maßnahme sei, um die Kontrolle über den ihnen zur Verfügung stehenden knappen Raum weiter zu hemmen. Anstatt Sicherheit sehen viele Palästinenser die Kontrollpunkte als einen Weg an, sie zu demütigen und ihre Würde weiter zu mindern.

Checkpoints sind auch für die palästinensische Wirtschaft und das Wohlbefinden zerstörerisch, und Frauen und Mädchen waren keine Ausnahme von den negativen Folgen der Checkpoints.

Dies sind einige ihrer Geschichten.

Maysanne Murad, 13 Jahre alt, Qalandiya Checkpoint

Ich war so aufgeregt, meinen besten Freund zu sehen. Als meine Eltern zustimmten, dass ich bei ihr übernachten durfte, war ich schon gepackt und wartete an der Tür. Ich ging zur Ramallah Bushaltestelle neben meiner Schule und stieg in einen Bus #119 ein. Ich war überhaupt nicht nervös. Das habe ich immer getan, da mein Freund in Jerusalem wohnt und ich auf der anderen Seite des Checkpoints in Ramallah wohne. Ich brauche etwas mehr als eine Stunde, um zu ihrem Haus zu kommen.

An dem Tag war viel Verkehr, gewöhnlich an einem Samstag. Aber es hat mir nichts ausgemacht, weil ich immer ein Buch lese. Als der Bus näher an die Front kam, entfaltete ich den Koshan, den ich in der hinteren Tasche meiner hellrosa Brieftasche aufbewahrte. Jemand neben mir fragte mich, was das Papier sei, und ich erklärte mir, da ich nicht alt genug sei, um einen Ausweis zu haben, besitze ich ein legales Dokument, das mir bestätigte, dass ich nach Jerusalem einreisen dürfe.

Eine bewaffnete israelische Wache in grüner Uniform trat auf den Bus, und ich fühlte mich etwas nervös. Er hielt seine Waffe stramm und inspizierte verdächtig alle Karten.

Als er mich schließlich erreichte, bereitete ich mich auf eine Flut von Fragen vor. Ich wurde mir normalerweise viele Fragen gestellt, da mein Bild nicht auf dem Koshan war. Es enthielt Informationen wie Name, Geburtstag und Geburtsort. Ich habe nie wirklich verstanden, warum der Koshan so wichtig war, denn jeder in meinem Alter konnte sich die Informationen leicht merken und sich nach Jerusalem einschleichen.

Der Soldat nahm meine Zeitung und sah mich an. Hier war ich, an einem Scheideweg; ich konnte meine Augen leicht verschließen und meine Lippen täscheln, um ihm zu trotzen, oder ich konnte meine Augen weiten, um unschuldig zu erscheinen. Ich entschied mich für letzteres, sichere Wahl. Ich wusste, wenn ich ihm trotzen würde, würde ich den Bus aufhalten und es würde meinem Fall nicht helfen. Er winkte seinen Partner und sie stellten mir die routinemäßigen Fragen: meinen Namen, Alter, Geburtsort, wo meine Eltern waren und wo der ursprüngliche Koshan war. Ich wurde ein wenig nervös, weil normalerweise nur ein Soldat mir Fragen stellte, während der andere die anderen Passagiere kontrollierte.

Dieses Mal, nachdem sie mir die Fragen gestellt hatten, hielten sie meine Zeitung. Dann sagten sie mir, ich solle aus dem Bus steigen.

Als ich aus dem Bus stolperte. Meine Übernachtungstasche hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich blickte zurück auf den Fahrer und ich erkannte seine ängstlichen, aber bedrohlichen Augen, die hinter den Soldaten her waren. Ich habe versucht zu atmen. Das hatte es vorher noch nie gegeben. Normalerweise stellten sie mir Fragen und ließen mich dann durch. Aber hier stand ich mitten im Checkpoint.

Ich sah mich um und sah eine verschwommene Spur von Schwarz und Grün. Die Tarnmusteruniformen und die großen Waffen machten mir schwindelig. Ungefähr fünf Soldaten wimmelten um mich herum. Sie boten mir keinen Stuhl an, und ich fühlte mich sehr deplatziert.

Ich war heiß und meine Kleider hingen an meiner Haut. Ich fühlte mich gefangen und schrecklich, weil ich den Bus aufgehalten hatte. Ich konnte nicht umhin, an die Leute zu denken, die müde waren und einfach nur nach Hause zu ihren Familien wollten. Ich fühlte mich so benachteiligt, weil alle Soldaten hebräisch sprachen, während ich versuchte, das Gesagte zu entziffern.

Einer der Soldaten sah mich mitfühlend an, drehte sich dann aber um und lachte, als ein anderer Soldat mit lauter Stimme einen Witz erzählte.

Hier habe ich meine Augen auf die Soldaten gerichtet. Wie konnten sie es sich nur so bequem machen, ihre Waffen zu halten und ein Kind zu verhören? Das war das erste Mal, dass ich aus meinem Bus geholt wurde. Ich fühlte mich unsicher und verletzt. Ich wurde verhört, weil ich meinen Freund sehen wollte.

Nach 20 Minuten wurde mir mein Koshan zurückgegeben und ich stieg schnell wieder in den Bus.

