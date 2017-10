NSA-Dokument: Riad befehligte Angriff auf Damaskus – Stadt sollte „in Brand gesetzt“ werden

Wie aus einem am Dienstag von The Intercept veröffentlichten NSA-Dokument hervorgeht, hat Saudi-Arabien eine am 18. März 2013 erfolgte Attacke der „Freien Syrischen Armee“ auf Damaskus befehligt. Demnach wollte Riad die syrische Hauptstadt brennen sehen.

The Intercept hat am Dienstag mit der Veröffentlichung eines geheimen NSA-Dokuments einen weiteren Beleg für die Kontrolle der Aufständischen in Syrien durch das Ausland publik gemacht. Das Nachrichtenportal spielte eine wichtige Rolle beim Snowden-Skandal. Angehörigen des US-Militärs ist es sogar untersagt, die Webseite der Internetplattform zu besuchen – von Rechnern des US-Militärs aus ist sie nicht erreichbar. Wie aus dem nun von der Plattform veröffentlichten Dokument des US-Nachrichtendienstes hervorgeht……