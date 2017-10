MH17: Niederländische Regierung will Geheimdokumente zum Fall nicht freigeben

Das von JIT veröffentlichte Foto mit dem Buk-System

Im Februar hatte ein Gericht dem Verlangen nach Transparenz stattgegeben, aber offenbar findet sich in den Dokumenten derart Brisantes, dass das Justizministerium Einspruch erhob. Die Dokumente müssten verschlossen bleiben, da, so wird erneut behauptet, ihre Offenlegung die Beziehungen zu anderen Staaten gefährden könnten. Der niederländische Staatsrat stellte sich am Mittwoch hinter das Justizministerium und entschied, dass die Dokumente nicht freigegeben werden dürfen: „Das Interesse nach Veröffentlichung überwiegt nicht das durch die….