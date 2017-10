Kein Mangel an Messlatten

Es war ja nicht nur die Aussage des Herrn Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern über den durch die illegale Migration herbeigeführten „Unrechtsstaat“ in Deutschland. Noch vor Jahresfrist wurde bei den Aufstellungsverfahren in der CSU für die Kandidatenwahl bei der Wahl zum Deutschen Bundestag jeder um seine Chancen gebracht, wenn er oder sie sich als Unterstützer oder Unterstützerin der jetzt geschäftsführenden Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, outen sollte.

Willy Wimmer, Staatssekretär a.D.

An dem, was damals im Freistaat Bayern los war, hat sich nichts geändert, es sei denn die offenbare Rückgratlosigkeit des Führungspersonals. Aber das wird nicht mehr lange gut gehen, denn die Bürgerinnen und Bürger in Bayern werden sich bald ein eigenes Urteil darüber erlauben können, in welchem Maße ihre bayerischen Führungsleute für das Linsengericht einer Regierungsbeteiligung den von der Bundeskanzlerin geschaffenen rechtswidrigen Zustand mit fast irreparablen Folgen für Deutschland durch die illegale Migration einzutauschen bereit sind.

Die Messlatte dazu hat publizistisch völlig unbeobachtet der Herr…..