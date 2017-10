10 Gründe für den Anstieg des Goldpreises auf das Zehnfache

Die Inflation wird uns eines Tages einholen. Für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte wird das tiefgreifende Folgen haben. Das ist jedoch nur einer der Faktoren, die den Goldpreis auf ein Niveau katapultieren werden, welches sich nur die wenigsten heute schon vorstellen können. Im Folgenden diskutiere ich zehn Gründe für die kommende Preisexplosion.

Furchtlose Märkte

An den allgemeinen Märkten ist zur Zeit keinerlei Angst spürbar. Offenbar fühlen sich die meisten Anleger wohl dabei, dass die Kurse an den Börsen von einem Hoch zum nächsten eilen oder zumindest in der Nähe ihrer Rekordstände notieren. Man hört kaum Sorgen darüber, dass die Aktien massiv überbewertet sind, oder dass die Anleiherendite auf historische Tiefs gesunken sind und sich künftig eigentlich nur in eine Richtung entwickeln können: aufwärts. Es scheint auch niemanden zu…..

