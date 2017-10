WIE DIE ISRAEL- LOBBY UNSERE MEINUNGSFREIHEIT VERLETZT

23. Oktober 2017 um 10:22 Uhr (Boycott Israel, Korrupte Politik, Redefreiheit, Israel, Palästina, zionistische Belästigung)

Der erste Verfassungszusatz schützt quadratisch das Recht zum Boykott. In letzter Zeit breitet sich jedoch ein gesetzgeberischer Angriff auf dieses Recht in den Vereinigten Staaten aus – mit dem Ziel, verfassungsrechtlich geschützte Boykotts Israels auszumerzen…

Die erste Änderung ist unter ernstem Angriff im Auftrag, Anti-Israel Boykotte zu ersticken

Michael Krieger

Angriffe auf Freiheitsrede können in vielen Aspekten des amerikanischen Lebens heutzutage gefunden werden, aber ein spezifischer Bereich, der nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient, bezieht sich auf Boykotte gegen Israel. Zunehmend sehen wir verschiedene regionale Regierungen, die von den Bürgern verlangen, dass sie einer Loyalitätszusage an eine ausländische Regierung zustimmen, um an Regierungsdienstleistungen teilzunehmen oder diese zu erhalten.

Ich werde zwei beunruhigende Beispiele dafür hervorheben, die beide vom israelischen Papier Haaretz abgedeckt sind. Die erste bezieht sich auf Kansas.

Aus dem Artikel „In Amerika ist das Recht auf Boykott Israels bedroht“:

Der erste Verfassungszusatz schützt quadratisch das Recht zum Boykott. In letzter Zeit breitet sich jedoch ein gesetzgeberischer Angriff auf dieses Recht in den Vereinigten Staaten aus – mit dem Ziel, verfassungsrechtlich geschützte Boykotts Israels auszumerzen…

In den vergangenen Jahren haben die Gesetzgeber von Bundes- und Landesstaaten Dutzende von Gesetzentwürfen geprüft und in einigen Fällen Gesetze verabschiedet, die diese wichtige Regelung direkt verletzen. Diese Gesetze und Gesetze unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, aber sie haben das gemeinsame Ziel, Menschen vor der Teilnahme an Boykotten zu verscheuchen, die gegen die israelische Regierungspolitik protestieren sollen, einschließlich der so genannten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen (BDS-Kampagnen).



Heute hat die ACLU eine Klage gegen eines dieser Gesetze eingereicht – ein Kansas-Gesetz, das von staatlichen Auftragnehmern verlangt, eine Erklärung zu unterzeichnen, die bescheinigt, dass sie Israel nicht boykottieren, einschließlich Boykotts von Unternehmen, die von Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten profitieren.

Wir repräsentieren einen Veteran Mathelehrer und Trainer von Kansas, dem erklärt wurde, daß sie die Bescheinigunganweisung unterzeichnen müßte, um an einem Zustandprogramm teilzunehmen, das andere Mathelehrer ausbildet. Unser Kunde ist Mitglied der Mennonitischen Kirche USA. Als Reaktion auf die Boykottaufrufe der Kirche und ihrer Gemeindemitglieder hat sie beschlossen, keine Konsumgüter und Dienstleistungen israelischer Unternehmen und internationaler Unternehmen zu kaufen, die in israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind. Unser Klient boykottiert, um gegen die Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung zu protestieren und die Regierung unter Druck zu setzen, ihre Politik zu ändern.

Früh dieses Jahr wurde unser Klient vorgewählt, um als Fremdfirma an einem Nationaltraining Programm teilzunehmen, das von der Kansas Abteilung der Ausbildung laufen gelassen wurde. Sie war begeistert, ihre Fähigkeiten zu verwenden, um Mathelehrer im ganzen Staat auszubilden zu helfen, aber als ihr ein Formular vorgelegt wurde, das sie aufforderte, zu bestätigen, dass sie „derzeit nicht an einem Boykott Israels beteiligt ist“, sagte sie dem Staat, dass sie die Form nicht mit gutem Gewissen unterzeichnen könne. Der Staat weigert sich daher, sie an dem Programm teilzunehmen.

Kansas’s Gesetz und andere wie es, verletzt die Verfassung. Der erste Verfassungszusatz verbietet die Regierung von der Unterdrückung einer Seite einer allgemeinen Debatte. Das bedeutet, daß sie nicht ideologische Lackmustests oder Loyalitätseide als Bedingung für die Einstellung oder den Abschluß von Arbeitsverträgen vorschreiben kann.

Wenn dies das einzige Beispiel für ein solches Verhalten wäre, könnten wir es wohl als eine einmalige, fehlgeleitete Richtlinie abtun. Leider ist so etwas viel häufiger, als jeder von uns zugeben möchte.

Ist hier ein anderes neues Beispiel, vom Artikel, Houston Vorort gibt Hurrikan-Hilfsmittel zu jedermann, das Israel Boycotts:

Ein Vorort von Houston genehmigt keine Zuschüsse zur Reparatur von Häusern oder Geschäften, die durch den Hurrikan Harvey beschädigt wurden, wenn der Antragsteller den Boykott Israels unterstützt.

Die Stadt Dickinson’s Antragsformular für die Finanzierung der Sturmschadenbeseitigung enthält eine Klausel, die besagt, dass „der Antragsteller durch die Erfüllung dieser Vereinbarung unten bestätigt, dass der Antragsteller: (1) Israel nicht boykottiert; und (2) Israel während der Laufzeit dieser Vereinbarung nicht boykottiert“.

Andere Klauseln über politische Zugehörigkeiten oder Überzeugungen sind in dem Formular nicht enthalten.

Der Staat Texas verabschiedete im Mai ein Gesetz, das den Staaten verbietet, Verträge mit Unternehmen abzuschließen, die Israel boykottieren. Das Gesetz, eines von 21 in den vergangenen Jahren in den Staaten des Landes verabschiedet, wurde von der American Civil Liberties Union als verfassungswidrig kritisiert.

Quelle: Übersetzt von:Evelyn Hecht-Galinski