Westliche Dominanz

Verschiedene Nachrichtenagenturen meldeten es: „Trump entwickelt neue Strategie, um Irans ‚schlechtes Benehmen‘ zu bestrafen“. Da sich der Iran ganz genau an den Atomvertrag hält und dies von der Atomaufsichtsbehörde über die US-Verbündeten in Europa bis zu den eigenen Militärs bestätigt wird, will Trump sich nicht darauf fokussieren, sondern wählt einen breiteren Ansatz. Dabei nennt er die Unterstützung des Iran für „Terror-Organisationen“, wie z.B. die libanesische Hisbollah – eine Partei, deren militärischer Arm Seite an Seite mit Russland, Syrien und dem Iran gegen die Terroristen in Syrien kämpft –, Raketentests des Irans und angebliche Cyber-War-Angriffe. Mit der Verschärfung des Wirtschafts- und Cyber-Kriegs gegen den Iran trifft Trump nun aber auch den Irak und Russland. Denn inzwischen hat sich die Region unter dem Druck des vom Westen und den Golfregionen finanzierten und unterstützten Terrorismus viel enger zusammengeschlossen, als im Westen allgemein bekannt. Trumps Politik, sollte sie zu einer militärischen Auseinandersetzung mit den Republikanischen Garden des Iran führen, kann von Russland, dem Irak und Syrien nicht ignoriert werden. Aber diese Politik wird durch eine geheimnisvolle Andeutung Trumps noch gefährlicher.