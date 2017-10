US-Studenten lieben Trumps Steuerreformpläne … solange sie nicht wissen, dass es seine sind

Die US-Seite Campus Reform ist eine, wenn nicht die führende Netzseite für Meldungen aus dem Bereich der US-Hochschulen. Ihre Mission definiert die Redaktion wie folgt:

Als Wachhund über das höhere Bildungssystem der Nation entlarvt Campus Reform Vorurteile und Missbrauch an den Hochschulen der Nation. Unsere Mannschaft professioneller Journalisten arbeitet an der Seite von Studentenaktivisten und Studentenjournalisten, um über Verhalten und Fehlverhalten von Administratoren und Studenten an Universitäten und Fakultäten zu berichten. Campus Reform hält sich an rigorose journalistische Standards und strebt danach, jede Meldung [Story] mit Genauigkeit, Objektivität und öffentlicher Verantwortung zu präsentieren.