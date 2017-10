US-Europa-Kommandant Hodges dankt der Deutschen Regierung für diese Möglichkeit der Kriegsführung

Foto US-Army

Nach gut drei Jahren endet in Kürze die Zeit von Frederick Benjamin, kurz: Ben, Hodges als kommandierender General der US-Landstreitkräfte in Europa. Während seiner Dienstzeit wurden in Reaktion auf die seit 2014 andauernde Ukraine-Krise dieses Jahr zusätzliche Nato-Kräfte an der Ostgrenze der Allianz stationiert. Ilja Tüchter sprach mit dem in Wiesbaden stationierten Drei-Sterne-General.

Herr Generalleutnant, wie ernst ist die Bedrohung durch Russland? Sind wir dauerhaft in einer neuen Ära durch die Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine?

Russlands Ziel Nummer eins ist es, die Nato zu untergraben. Und Ziel Nummer zwei lautet, die EU zu untergraben. Alles, was sie tun können, um unseren Zusammenhalt zu schwächen, werden sie tun, glaube ich.

Russland sieht es umgekehrt und sieht sich bedroht, weil die Nato zusätzliche…..