US-amerikanische Militärflugzeuge und Drohnen haben in diesem Jahr über dem Schwarzen Meer mehr als 100 Aufklärungsmissionen gegen Russland durchgeführt. Einige der Maschinen flogen bis zu 10 Kilometer an die russische Grenze heran, so das russische Militär.

