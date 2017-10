Trump nimmt den Kampf gegen das US-Establishment wieder auf von Thierry Meyssan

Seit Ende Juli hat der Präsident der Vereinigten Staaten den Eindruck gemacht, ein Großmaul zu sein, der den Weltfrieden durch seine unbedachten Äußerungen gefährdet. Thierry Meyssan zeigt, dass hinter diesen abrupten Interventionen Donald Trump ruhig bei seiner Außenpolitik bleibt, trotz der fast einstimmigen Ablehnung des Kongresses. Daher handelt es sich seiner Meinung nach um etwas, das heutzutage „künstliche Kommunikation“ genannt wird, und das in der Vergangenheit ein „Doppelspiel“ war. Darüber hinaus versucht der Präsident mit Hilfe seiner Freunde die Kontrolle der republikanischen Partei zu gewinnen, was ihm seine Kommunikation erleichtern würde und ihm ermöglichte, seine anti-imperialistische Politik noch schneller umzusetzen.

Donald Trump hat als Reaktion auf die Ereignisse des 11. September, deren offizielle Version er bestreitet, schon daran gedacht in die Politik einzusteigen. Erst nach seiner Begegnung mit Steve Bannon jedoch, hat er beschlossen für die US-Präsidentschaft zu kandidieren. Er machte ihn zu seinem Kampagne-Manager, und nach seiner Wahl zu seinem Sonderberater. Durch Mitglieder des Kongresses zu seiner Entlassung gezwungen, unterstützt er ihn heimlich, um die Republikanische Partei zu kontrollieren. Die beiden Männer wollen aus den Vereinigten Staaten wieder eine Republik machen.

Trump gegenüber dem Establishment

Die Krise zwischen Donald Trump und der US-amerikanischen herrschenden Klasse hat sich während der letzten drei Monate noch weiter zugespitzt. Die Republikanische Partei hat den aus ihren Reihen stammenden Präsident ohne Hemmungen verraten, indem sie sich mit seinem Gegner, der Demokratischen Partei, gegen das Weiße Haus verbündet hat. Beide Parteien haben am 27. und 28. Juli durch den Kongress das Gesetz „Abwehr der Gegner von Amerika durch Sanktionen“ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) verabschiedet. Es war nicht mehr und nicht weniger darauf ausgelegt, dem Präsidenten seine Vorrechte in der Außenpolitik zu nehmen [1].

Wir werden hier zu diesem Konflikt nicht Stellung nehmen, sondern ihn analysieren, um die Inkonsistenzen der US-Außenpolitik sowie die ständigen Widersprüche zwischen Worten und Taten zu verstehen.

Barack Obama wurde durch seine Verwaltung unterstützt. Daher verwendete er seine Kommunikation, um seine……