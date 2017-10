Sechs Gründe, warum die totlangweilig klingende ePrivacy-Verordnung für dich wichtig ist

Von klassischen Medien vollkommen unbeachtet wird im EU-Parlament gerade eine der wichtigsten Schlachten um den Datenschutz in Europa geschlagen. Am Donnerstag steht die entscheidende Abstimmung an. Wir erklären kurz und bündig, um was geht, warum die Sache für alle wichtig ist und wie man jetzt aktiv werden kann.

In der vergangenen Woche hat der Innenausschuss des EU-Parlaments über seine Position zur ePrivacy-Reform abgestimmt und sich mit knapper Mehrheit für einen datenschutzfreundlichen Kurs entschieden. Doch ob das EU-Parlament dem Ausschussvotum bei der entscheidenden Abstimmung am Donnerstag folgt, steht auf der Kippe. Sollte keine Mehrheit für den Beschluss des Innenausschusses zustandekommen, müsste neu verhandelt werden – das wichtige Projekt wäre…..