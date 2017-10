Risiken bei übermäßigem Vorhandensein von Giftstoffen im Körper

In der Natur geht nichts verloren. Ein Übermaß an Giftstoffen, das durch die Luft oder Nahrung in unseren Organismus gelangt, verflüchtigt sich nicht, sondern wird abgelagert. Wenn wir zusammen mit unserer Ernährung nicht die entsprechenden reinigenden Substanzen zuführen, werden wir die leidlichen Folgeerscheinungen der Vergiftung des Organismus zu spüren bekommen. Die einen können uns sehr zusetzen, andere weniger. Die häufigsten sind: lästige Verstopfungen und Blähungen, langsamer Stoffwechsel, die Tendenz zur Gewichtszunahme, das Gefühl der Schwere, Apathie und Müdigkeit. Ein Übermaß an Toxinen im Organismus verschlechtert auch unser Aussehen – die Haupt wirkt grau, es fehlt der Glanz, die Haare werden matt und zeigen die Tendenz zum Ausfallen, die Fingernägel…..