Mit zweierlei Maß – Die China-Berichterstattung von ARD-aktuell

Rückblick: Die VR China hat Syrien ein umfangreiches Programm für den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg angeboten. Geplant ist unter anderem die Einrichtung eines Industrieparks mit Investitionen im Wert von zwei Milliarden US-Dollar; ein Projekt, das in Chinas Pläne für eine „Neue Seidenstraße“ einbezogen werden soll. Mehr als 150 chinesische Firmen sollen an dem Projekt teilnehmen. Die Bedingungen für Chinas Engagement in Syrien gelten nach internationalem Standard als außergewöhnlich günstig und als besonders fair. Obwohl sich die ARD auch im fernen Beijing einen Korrespondenten (NDR) leistet, berichtete ARD-aktuell in seinen sämtlichen Programmangeboten mit keinem Wort über diesen spektakulären Deal.

Ganz anders im Falle vermeintlicher Menschenrechtsverletzungen oder anderer einzigartiger Vergehen, wie Meinungs- und Informationsunterdrückung…..