Mianmar bestätigt, dass Israel dem Land Waffen liefert

An Israeli-made Super Dvora Mk III gunboat recently acquired by the Myanmar navy. (Myanmar Navy)

Deutschland verschenkt 540 Millionen Steuergelder an die ethnischen Säuberer Palästinas, die sich jetzt auch noch an der ethnischen Säuberung der muslimischen Rohingyas in Mianmar beteiligen, die „Davidstern Flotte im mörderischen Einsatz.

Mianmar hat seine neuen Kanonenboote gezeigt und bestätigt, dass Israel dem Land Waffen liefert, trotz der offiziellen Geheimhaltung in dieser Angelegenheit.

Die Tel Aviv-Zeitung Haaretz hob Fotos hervor, die auf Facebook von Myanmars Marine ihrer israelischen Super Dvora Mk III Kanonenboote gepostet wurden.

„Willkommen bei der Myanmar Navy“, heißt es.

Haaretz bemerkt:“Der Posten ist von April, erst vor einem halben Jahr, als die burmesische Armee Mianmars bereits der Kriegsverbrechen beschuldigt wurde.

Letzten Monat hat das Oberste Gericht Israels einem Ersuchen der Regierung stattgegeben, eine Decke mit Geheimniskrämerei über israelische Militärverkäufe an Mianmar aufrechtzuerhalten.

Das Gericht hat eine geheime Entscheidung zu einer Petition des Menschenrechtsanwaltes Eitay Mack erlassen, in der er die Einstellung des Verkaufs von solchen Produkten forderte.

Sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch sagen, dass das Militär in Mianmar, auch Burma genannt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht.

Das Militär hat Zwangsdeportation, Mord, Vergewaltigung und Verfolgung von Rohingya-Muslimen im nördlichen Rakhine State begangen, was zu unzähligen Todesfällen und Massenvertriebenen geführt hat „, sagte Human Rights Watch.

Ethnische Säuberung

Letzte Woche schätzten führende UN-Beamte, dass 500.000 Rohingya-Flüchtlinge in weniger als fünf Wochen ins benachbarte Bangladesch geflohen waren, viele „auf der Flucht vor Diskriminierung, Gewalt und Verfolgung sowie vor Isolation und Angst“.

Der oberste Menschenrechtsbeamte der UNO hat die Kampagne des Militärs von Myanmar als „Musterbeispiel für ethnische Säuberung“ bezeichnet.

Laut Haaretz enthüllen die Bilder der Boote auf Facebook „auch die Waffen, die auf ihnen installiert sind, alle blau-weißen Produkte“.

Dazu gehört auch eine ferngesteuerte Waffenstation für schwere Maschinengewehre von Elbit Systems, Israels größtem Waffenhersteller.

Die neuen Patrouillenboote sind nur ein Teil einer größeren Transaktion, die zwischen Israel und Mianmar abgeschlossen wurde „, so die Zeitung.

Im Jahr 2015 postete Min Aung Hlaing, ein leitender General aus Myanmar, Bilder auf Facebook, die ihn und andere Beamte bei einem Einkaufsbummel bei verschiedenen israelischen Waffenfirmen zeigten.

„Wir verbinden die beiden Dinge nicht.“

In einem Interview mit der Myanmar Times Anfang des Monats sagte der israelische Botschafter Daniel Zonshine, Israel sei entschlossen, die Massenvertreibungen der Rohingya nicht in den wachsenden bilateralen Handel eingreifen zu lassen.

Der Botschafter sagte, er werde weiterhin „die wirtschaftlichen Beziehungen und die Lage in Rakhine differenzieren“. „Im Moment verbinden wir die beiden Dinge nicht.“

Laut der Myanmar Times erreichten die israelischen Exporte nach Mianmar in der ersten Hälfte dieses Jahres 34 Millionen Dollar und übertrafen damit bereits jetzt die 23 Millionen Dollar für das gesamte Jahr 2016.

Berichten zufolge konzentriert sich dieser Handel auf Telekommunikation und Elektronik sowie Bewässerung und medizinische Geräte.

Aber diese Zahlen schließen vermutlich die Waffenverkäufe aus, die Israel geheim hält. Haaretz schätzt, dass allein der militärische Handel zig Millionen Dollar wert ist.

Zonshine bot Mianmar einige Ratschläge an – zweifellos basierend auf Israels eigener Propaganda-Taktik – wie man sein blutgetränktes Bild weißwaschen kann.

Wenn die Geschichte in den internationalen Medien so gerahmt wird, wie sie heute ist, hilft es nicht, mehr Märkte zu schaffen. Es hilft nicht, das Image des[Landes] zu fördern „, sagte Zonshine. Es ist etwas, das von der Regierung etwas Aufmerksamkeit erhalten sollte, um zu zeigen, dass Mianmar trotz der Probleme immer noch Mianmar ist. „Mit anderen Worten, nicht zulassen, dass der Konflikt definiert, wer oder was Mianmar ist.“

Quelle: Übersetzung:Evelyn Hecht-Galinski