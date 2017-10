„Aber der Putin!“ So der Stoßseufzer in „gut informierten“ Kreisen des Westens. Sie sollten Putins Valdai-Rede lesen, um ihr Urteil zu überprüfen.

Beim Valdei Club hält der russische Präsident regelmäßig eine eher grundsätzliche Rede. Hier ist sie als Video mit Untertiteln in Deutsch und hier verschriftet in deutscher Übersetzung. Weiter unten finden Sie den kompletten Wortlaut der Rede. Wichtige Passagen und Stichworte sind fett geschrieben. Das ist unser kleiner Service für die schnelle Lektüre. Warum bieten wir das an? Albrecht Müller.



Klar: die NachDenkSeiten-Redaktion hält die Verständigung des Westens mit Russland für eine zentrale Aufgabe zur Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt. Deshalb auch die Anregung an Skeptiker, diese Rede wie vielleicht auch frühere zu lesen und mit den Reden westlicher Politiker zu vergleichen.

Man muss lange suchen, bis man Einlassungen anderer führender Politiker findet, die so offen über den Zustand der Welt referieren. Einige interessante Punkte will ich vorweg ansprechen:……