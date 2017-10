Ausbeutung grenzenlos

Was lernten Konzerne aus Rana-Plaza-Katastrophe in Bangladesch? Afrika ist viel billiger. UNO ringt jetzt um Mindeststandards für Haftung

Für Konzerne günstiger als Bangladesch? Textilfabrik in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba 2017 Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wenn irgendwo, wie vor viereinhalb Jahren in Bangladesch geschehen, eine marode Kleiderfabrik kollabiert und dabei Hunderte Menschen sterben, dann schert das die Textilmultis so viel wie ein in China umgefallener Sack Reis. Obwohl Handelsriesen wie H&M, Primark und Zara von den erbärmlichen, ausbeuterischen und gemeingefährlichen Produktionsbedingungen in Ländern des globalen Südens prächtig profitieren, sind sie im Katastrophenfall juristisch praktisch unantastbar. Passiert etwas, sind immer andere schuld: die Zulieferer oder die örtlichen…..