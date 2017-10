Ungleichheit bei Einkommen und Arbeitsentgelten nimmt zu

Auch wenn manche jüngere Studie eher eine Stagnation feststellen will, ist der langfristige Trend doch eindeutig: Die Ungleichheit bei den Einkommen insgesamt wie auch bei den Entgelten abhängig Beschäftigter nimmt zu. Ein kurzer Überblick.

Zunehmende funktionale Einkommensungleichheit

Die zunehmende Ungleichheit sei einleitend zunächst anhand der funktionalen Einkommensverteilung aufgezeigt, also der Verteilung der Einkommen zwischen Arbeit und Kapital. Sowohl vor 1991 (alte Bundesrepublik) als auch nach 1991 (wiedervereinigtes Deutschland) ist die Entwicklung eindeutig (Abbildung 1): Die so genannte Lohnquote, der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen, geht im Trend zurück. Selbst die vergleichsweise guten Reallohnsteigerungen der letzten Jahre haben nicht zu einem nennenswerten Wiederanstieg der Lohnquote geführt.

Abbildung 1: Bereinigte Lohnquote in Deutschland, 1975-2016. Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung. Werte vor und nach 1991 sind nicht vergleichbar.

Zunehmende personelle Einkommensungleichheit

Eine in langer Frist zunehmende Ungleichheit zeigt sich auch bei der personellen…..