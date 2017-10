Spanien annulliert katalanische Regierung und bereitet Militärherrschaft vor

Bild: Wikipedia

Am Samstag, drei Wochen nach dem brutalen Polizeieinsatz gegen das katalanische Unabhängigkeitsreferendum, verkündete der spanische Premierminister Mariano Rajoy offiziell die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung, um der katalanischen Regionalregierung ihre Machtbefugnisse zu entziehen. An ihrer Stelle wird Madrid in Barcelona eine nicht gewählte Regierung einsetzen, die von der spanischen Armee, der paramilitärischen Guardia Civil und anderen Polizeieinheiten unterstützt wird.

Die Anwendung des Artikels 155 wird das Regime in Spanien unweigerlich in eine gewaltsame Konfrontation mit breiten Massen der katalanischen Bevölkerung treiben, die den Kurs Madrids auf Diktatur überwiegend ablehnt. Als Rajoys Ministerrat die Maßnahme am Samstag…..