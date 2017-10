Israelische Besatzungstruppen schossen verwundete 62 Palästinenser und entführten 205 andere in der besetzten West Bank, in Jerusalem und im Gazastreifen in den letzten zehn Tagen, sagte UNO Report.

In seinem Folgebericht über die humanitäre Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten sagte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), dass 23 Kinder und zwei Frauen zu den Palästinensern gehören, die von israelischen Besatzungstruppen verletzt wurden.

Dem Bericht zufolge ereigneten sich sechs der Verletzungen im Gazastreifen während der Proteste neben dem Zaun und der Rest im Westjordanland, einschließlich Jerusalem. Dem Bericht zufolge wurden 42 der Verletzungen bei neun Durchsuchungs- und Entführungsaktionen der israelischen Besatzungstruppen in Biddu, Beit Surik, Silwan und Shu‘ fat Flüchtlingslager in Jerusalem, Jalazun Flüchtlingslager und Al-Bireh in Ramallah festgestellt. Insgesamt führten die israelischen Besatzungstruppen 121 Such- und Entführungsaktionen im gesamten besetzten Westjordanland durch und entführten 205 Palästinenser, darunter neun Kinder. Der höchste Anteil der Operationen, 36, sowie 53 Verhaftungen waren im besetzten Jerusalem zu verzeichnen. Im Westjordanland haben die israelischen Besatzungstruppen im Berichtszeitraum zwischenzeitlich mindestens 156 fliegende „Ad-hoc-Checkpoints eingesetzt, mehr als das Doppelte des zweiwöchentlichen Durchschnitts seit Jahresbeginn. Dies habe dem Leben des palästinensischen Volkes in den besetzten Gebieten viel Ärger bereitet.

Quelle: UNOCAH