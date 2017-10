Afghanistan: Opium-Paradies unter US-Kontrolle

A U.S. Marine with the 2nd Battalion, 2nd Marine Regiment, patrols a poppy field in the Garmsir District of Helmand province. (U.S. Navy photo by Petty Officer 1st Class Mark O’Donald/Released)

Der Afghanistan-Krieg ist mit nunmehr 16 Jahren Dauer der längste der US-Geschichte. Aber: Die Opium-Produktion erreicht Rekordwerte. Es ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft.

Die elf Jahre Vietnamkrieg (die übrigens zum Ende des Goldstandards und zur Etablierung des Petrodollars führten) von 1964 bis 1975 sind nichts gegen die nunmehr sechzehn Jahre des Afghanistan-Krieges, der die Amerikaner bereits……