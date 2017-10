Verlogenheit und Heuchelei des Westens

Wie im II. Weltkrieg: Und plötzlich sind die USA Sieger…

Rakka ist zwar „befreit“, doch es ist komplett zerbombt und entvölkert. Deshalb nennt es russisches Verteidigungsministerium „Dresden 1945“.

Was Bombardierungen ohne jegliches Gewissen und Moral betrifft, sind die USA sehr erfahren: Dresden, Hiroshima, Nagasaki, Bombardierung von Nordvietnam (die amerikanische Luftwaffe flog 304.000 Einsätze dort) und Laos, Bombardierung Serbiens…

Die Neocon-„Sieges-Propaganda“-Kochrezept:

***Man ernenne eine Provinzstadt zur ISIS-Hochburg (zu Beginn der Bombardierungen von Rakka vor 6 Monaten lebten dort ca. 45.000 von 200.000 Einwohnern).

***Man benutze Kurden als „SDF“.

***Man bombardiere die Stadt.

***Man bekleide ISIS als „SDF“ und erkläre, die Kurden würden die Öl-Felder kontrollieren (https://twitter.com/ColoniumKoeln/status/922040667055980546)

***Man erkläre, die USA hätten 87% des Territoriums befreit. Hm.

Schaut einfach auf die Karte.

LÜGE, wohin man schaut.

USA und der Westen feiern die Befreiung von Rakka.

Russisches Verteidigungsministerium vergleicht die Stadt mit Dresden 1945, zermbombt und entvölkert. Und russisches Verteidigungsministerium fragt nach, warum die sogenannte Koalition (Deutschland inklusive) plötzlich für Rakka Gelder freigibt und für Aleppo, Palmyra und Deir ez-Zor nicht? In Rakka wurde Assad nicht niedergerungen (was wohl die Bedingung für den Geldfluß sein sollte).

Syrien wird sehr bald den Sieg erklären.

Und Ihr seid draußen – die westliche Koalition der Lügner und Heuchler.

***VIDEO Rakka: https://twitter.com/RT_russian/status/922125428608954368

***VIDEO Rakka: https://twitter.com/AWAKEALERT/status/921982704043794432

_______________

PS: Peinlich die Propaganda von Gniffke. Für ganz Debile. Und die Zerbombung zeigt die auch und feiert sie. Echt, nur für Debile. Klick Bild für Quelle.



