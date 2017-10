Pentagon soll verbotene Dual-Use-Raketensysteme nutzen – US-Experten nennen „Gründe“

© REUTERS/ U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout

Experten vom amerikanischen Militär-Think-Tank „Center for Strategic and Budgetary Assessments“ (CSBA) haben dem Pentagon vorgeschlagen, sogenannte Dual-Use-Raketensysteme, die auch Atomsprengköpfe transportieren können, in Europa zur „Eindämmung“ Russlands einzusetzen. Moskau betrachtet dies jedoch als einen groben Verstoß gegen die INF-Verträge.