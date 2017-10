Quelle: Klick Bild

Kuwait: Offizieller Empfang eines Helden nach israelischer Besetzung

20. Oktober 2017 um 14:41 Uhr |

Marzouq Al-Ghanim, Sprecher der kuwaitischen Nationalversammlung, wird nach seinem heftigen Angriff auf die israelische Delegation während der fünftägigen IPU-Konferenz als Held wieder willkommen geheißen

20. Oktober 2017 um 14:41 Uhr

Kuwaitische Minister und Abgeordnete versammelten sich am Mittwoch in der kuwaitischen Nationalversammlung, um Marzouq Al-Ghanim und seine Delegation nach ihrer Rückkehr von der Konferenz der Interparlamentarischen Union (IPU), die in Russland stattfand, zu begrüßen.

Sie lobten Al-Ghanim für seinen starken Angriff auf die israelische Delegation während der fünftägigen IPU-Konferenz.

Bei der Abschlusssitzung der Konferenz, die am Mittwoch zu Ende ging, schlug Al-Ghanim den israelischen Gesandten Nachman Shai als „Besetzer, Kindermörder“ ab.

Ihr solltet eure Koffer packen und diese Kammer verlassen, nachdem ihr die Reaktion[auf israelische Aktionen] von den ehrenwerten Parlamenten der Welt gesehen habt „, sagte Al-Ghanim.

Er fügte hinzu, dass die israelische Delegation „die gefährlichste Form des Terrorismus, den Staatsterrorismus“, vertrete.

Lesen: Kuwait erneuert Engagement für palästinensische Sache

Al-Ghanims starke Worte haben großes Lob für die arabischen Social Media Plattformen hervorgerufen, und viele Kommentatoren sagten, dass eine solche Kritik längst überfällig sei.

Die Knesset-Mitglieder verließen die Konferenz sofort, nachdem der Saal nach den Kommentaren von Al Ghanim in Applaus ausbrach.

Übersetzung.Deepl.GmbH