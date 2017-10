Auf dem Weg in die ewig währende Tyrannei – Ein düsterer Ausblick

Vor unser aller Augen ist in den letzten 30 Jahren in den USA ein gigantischer Komplex aus nach außen zielendem Militär und nach innen gerichteten Kontroll- und Überwachungsapparaten entstanden. Staatsmacht, Militär, Rüstungsindustrie, Banken und die Meinungsindustrie sind zu einem undurchsichtigen Konglomerat geworden, das mehr und mehr faschistische Strukturen annimmt. Die Demokratie ist auf eine steile abschüssige Ebene geraten und die Freiheit des Individuums ist in höchster Gefahr. Unter dem Vorwand den Terror, das Rauschgift, ja das Böse an sich zu bekämpfen, wird gezielt die Freiheit der Bürger untergraben. Die Methoden sind, je nach Anlass und Gelegenheit, subtil oder brachial. Ohne Frage folgen die Länder Europas diesem unguten Beispiel.

1990: Begeisterung und Friedenstaumel

Als 1990 der Kommunismus zusammengebrochen und Deutschland…..