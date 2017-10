Wer ist der neue Teilzeit-Hitler?

Seit jeher werden uns von Medien wie Politikern immer neue Personifikationen des Bösen präsentiert, um unsere Bereitschaft für Kriege überall auf der Welt zu erhöhen. Die „klassischen Bösen“ der letzten Jahre verlieren jedoch zunehmend an Effektivität. Neue Feindbilder für die Bevölkerung müssen her – die Eliten befinden sich in einer Phase der Umorientierung, besonders erkennbar am Beispiel des US-Imperiums. Jugendautorin Madita Hampe wirft einen entlarvenden Blick auf die Hintergründe der Feindbild-Konstruktion.