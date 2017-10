Neue US-Truppenbewegungen nach Osteuropa: Bald Krieg gegen Russland?

Die US-Armee entsendet seit Tagen weitere Truppen nach Osteuropa. Am Dienstag waren US-Truppen mit Kampfgerät auf Deutschlands Straßen auf dem Weg nach Polen zu beobachten. Aktivisten haben die Militärkolonnen gefilmt, und RT Deutsch zur Verfügung gestellt.

Ausgang der Truppenverlegung soll ein US-amerikanisches Lager in Bayern gewesen sein. Die Truppen sollen das bereits in Polen stationierte Kampfbataillon unterstützen. Die Nato hatte sich bereits beim Nato Gipfel 2016 in Warschau für eine massive Truppenverlegung……