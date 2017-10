Das US-Imperium hat entschieden!

USA HABEN „ENTSCHIEDEN“ – DASS KEINE SERBISCHEN MINENRÄUMER NACH SYRIEN FAHREN – UM SYRIEN UND RUSSLAND DORT ZU HELFEN !

Serbische Minenräumer wollen ihren russischen Kollegen bei der Kampfmittelbeseitigung & Minenräumung helfen und demnächst nach Syrien fahren, um Syrien beim Wiederaufbau zu stützen. Doch die USA haben etwas dagegen. Die US-Botschaft warnt Serbien, denn die USA haben bereits für Serbien „entschieden“, dass keine serbischen Minenräumer nach Syrien fahren können, da sie bei der Minenräumung in Serbien gebraucht würden, wo die USA ja mit 20 Millionen Dollar verteilt auf letzte 15 Jahre „hilft“ – bei Bomben & Minen, die die USA & NATO ja auch auf Serbien abgeworfen hatten. Und so will die USA auch – dass Serbien dem US-Willen gehorcht und das tut was die USA erwarten.

Location of Syria. Source: CIA World Factbook.

