„Rassist“ Marc Faber schlägt zurück

Marc Faber ist der bekannteste Schweizer Finanzanalyst. Mit Abstand. Nun steht er als alter, schäbiger, uneinsichtiger Rassist in der Landschaft. US-Medien und -Firmen ächten ihn.

Nun schlägt Faber zurück. „It bothers me greatly that the media has become this biased against people with a different view“, schreibt Faber in einer E-Mail-Antwort.

Die Reaktionen auf seine Meinungsäusserung seien massiv. Sie würden vor allem etwas über die heutige Unternehmenswelt aussagen.

„I think the corporate world is now run by compliance people“, schreibt……