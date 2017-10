Proteste vor der Rada: Bildet sich ein neuer Maidan?

Protestcamp vor dem Parlament. Bild: Censor.net

Mit einem Zeltlager vor dem mit Hunderten von Polizisten geschützten ukrainischen Parlament werden der Rücktritt des Präsidenten und politische Reformen gefordert

Was ist los in der Ukraine? Man bekommt den Eindruck, dass der Maidan wiedergekehrt ist. Das Parlament, die Rada, wird belagert von Protestierenden, die dort ein Zeltcamp aufgebaut haben. Das Parlament wird von Hunderten von Polizisten in mehreren Reihen gesichert. Dabei sind es nur ein paar hundert Demonstranten, die von dem ehemaligen georgischen Präsidenten Michail Saakaschvili angeführt werden.

Präsident Poroschenko hatte ihn zum Staatsbürger der Ukraine gemacht und…..