Genau umgekehrt: Nicht Iran sondern USA brechen das Abkommen

Zwei Monate nach Trumps Machtantritt warnte der iranische Außenminister Javad Zarif, dass Washingtons Verhalten zum Atom-Deal droht, das „ganze Abkommen sinnlos zu machen“, laut einer Kopie des Briefes, die Middle East Eye (MEE) erhielt.

„Iran kann es sich nicht leisten, einseitig das Abkommen zu erfüllen, während der wichtigste Partner mit systematischen Übertretungen der entscheidendsten Punkte von JCPOA und irrelevante, sachfremde und unbegründete Entschuldigunge anzuführen,“ schrieb er, der formell als Joint Comprehensive Plan of Action genannt wird.

Zarifs Brief, an den Politchef Federica Mogherini der EU gerichtet, steht in…..