Entspannung in der Nordkorea-Krise?

Wende zum Guten in der Nordkorea-Krise

Einmal mehr scheint sich eine hoffnungslos erscheinende Situation zum Guten zu wenden. Ich erwarte trotz den verifizierten Ankündigungen von Raketenstarts in Richtung Guam und Gerüchten über die erfolgte Startfreigabe für über 30 Raketen keinen Start einer nordkoreanischen Rakete mehr. Die Manöver der USA und ihrer Verbündeten mit über 40 Kriegsschiffen vor der Küste Nordkoreas halten zwar noch an, Kim Jong-Un wird sich jedoch zurückhalten. Der Grund für seine Zurückhaltung ist einfach: Kim Jong-Un hat in den letzten Tagen mehr erreicht, als er sich unter den gegebenen Umständen erhoffen durfte.