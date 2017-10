Deutsche sehr zufrieden mit der Demokratie

Verstehe gar nicht was die ganzen „Unzufriedenen“ in Deutschland wollen, von wegen die BRD wäre eine GmbH, wählen bringt eh nichts und „Merkel muss weg“. Laut einer weltweiten Umfrage der Statista sind die Deutschen am MEISTEN zufrieden mit der Demokratie im Lande. Nur die Inder sind es noch mehr. Die Frage lautete: „Wie zufrieden sind Sie wie die Demokratie in ihrem Lande funktioniert?“ Darauf antworteten 79 Prozent der befragten Deutschen mit „zufrieden“ und nur 26 Prozent mit „nicht zufrieden“. Siehe folgendes Diagramm:

