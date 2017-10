Der Krieg gegen das Bewusstsein

Das Enthüllen der Wahrheit ist nicht nur kniffelig, sondern ebenso schockierend

Hast du dich jemals gewundert, warum das Leben so schwierig sein kann?

Warum müssen wir so viel kämpfen, um ein Leben in Freiheit und Wohlstand zu leben?

“Ich sehe all dieses Potential und sehe die Vergeudung.

Verdammt noch mal, eine ganze Generation pumpt Gas, kellnert, Sklaven mit weissen Kragen …

Die Werbung hat uns dazu gebracht, Autos und Kleidung nachzujagen, in Jobs zu arbeiten, die wir hassen, damit wir die Scheisse kaufen können, die wir nicht brauchen.

Wir sind die mittleren Kinder der Geschichte der Menschen, keinen Zweck oder Ort. Wir haben keinen großen Krieg, keine grosse Depression …

… Unser grosser Krieg ist ein spiritueller Krieg,……