451 Grad | N-TV FAZ und Co. tendenziös oder fahrlässig? | 49.8

Folge 49.8 des wöchentlichen Medienmagazins 451 Grad ist da! Natürlich exklusiv auf unserem eigenen YouTube-Kanal. 49.8 deshalb, weil wir immer noch nicht 50! werden wollen.

In dieser Ausgabe von 451 Grad: Russland soll die Taliban in Afghanistan angeblich kostenlos mit Diesel versorgt haben, das berichteten zumindest einige deutsche Medien. Was steckt wirklich dahinter? 451 Grad ist der Sache mal auf den Grund gegangen.

Durch den G20-Akkreditierungs-Skandal geriet das Bundespresseamt in Bedrängnis. Journalisten wurden beim G20-Gipfel die Akkreditierungen teils unbegründet entzogen. Chef des Presseamtes und damit zuständig für die Erteilung von Akkreditierungen ist Steffen Seibert. Grund genug euch den Sprecher der Regierung in unserer Rubrik „Schwarz/Weiß“ noch einmal vorzustellen.

