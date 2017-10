Duterte: „Die CIA will mich aus der Regierung haben“

Rodrigo Duterte. Bild: Youtube/Rappler

Laut dem philippinischen Präsidenten, Rodrigo Duterte, will der US-Auslandsgeheimdienst ihn aus dem Amt entfernt sehen. Er versucht, das Land aus der US-Umklammerung zu lösen, was man in Washington und Langley nicht gerne sieht.

Rodrigo Duterte bezichtigte den US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA, der für Regime-Change-Aktionen weltweit bekannt ist, ihn aus dem Amt entfernt sehen zu wollen. So sagte er gestern in Pasay City: „Nun sagen sie, die CIA will mich aus der Regierung haben, ich glaube es, aber nicht…..