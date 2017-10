Atomwaffenfähige Jagdbomber trainieren in der Eifel für Ernstfall

Mit Atomwaffen bestückbare Jagdbomber der Nato trainieren in dieser Woche auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben aus der Bündniszentrale in Brüssel wird die „Steadfast Noon“ genannte Übung noch bis Freitag dauern. Neben Büchel sei auch der belgische Militärflugplatz Kleine Brogel Startort für teilnehmende Nato-Flugzeuge, sagte ein Sprecher.

Bei den jährlichen Übungen „Steadfast Noon“ wird üblicherweise unter relativer Geheimhaltung der Einsatz von Jagdbombern trainiert, die im Kriegsfall mit Atomwaffen bestückt werden könnten. Daran beteiligen sich auch Staaten, die gar keine eigenen Atomwaffen haben, aber…..