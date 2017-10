Polizei europaweit vor dem Kollaps – Terror und Kriminalität außer Kontrolle!

Großbritannien stehe vor der größten Terrorbedrohung aller Zeiten, warnt der Chef des Geheimdienstes MI5. Steigende Kriminalität und Verbrechen in London stehen einer immer kleiner werdenden Polizeitruppe gegenüber, denn unter dem islamischen Bürgermeister der linken Labour-Partei Sadiq Aman Khan wird kräftig weiter eingespart. Ein Weg, den auch Deutschland beschreitet. „Wir sind am Ende“, erklärt jetzt auch der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Jan Reinecke in Hamburg.

Die Londoner Polizei hat bekanntgegeben, Kleinkriminalität wie Ladendiebstahl, Verkehrsdelikte und Vandalismus nicht mehr länger zu verfolgen.

Bis 2020 müsse die Polizei fast 450 Millionen Euro einsparen. Angesichts dieser ständigen……