Marc Faber: Die Party könnte bald vorbei sein

Dr. Marc Faber sprach gestern mit Daniela Cambone von Kitco News über seine aktuelle Einschätzung zum Aktienmarkt. Der für seine düsteren Prognosen bekannte Herausgeber des Newsletters „The Gloom, Boom and Doom Report“ glaubt, dass der Schein in Bezug auf eine gesunde Marktentwicklung trügt und eine bedeutende Korrektur bevorsteht.

Die Aktienmärkte befinden sich auf Allzeithochs und könnten in diesem Jahr das neunte Jahr in Folge Rekordbewertungen erreichen, doch dies werde laut Faber nicht unbedingt so weitergehen: „Die Tatsache, dass ein Markt steigt, bedeutet nicht unbedingt, dass er…. Video und mehr……

EZB-Geldschwemme: Wer verkaufte die Bonds – und wohin floss das Geld?

Bislang kaufte die EZB Anleihen im Wert von 1,9 Billionen Euro. Doch: Von wem kaufte sie diese und wohin floss das Geld?

Seit einigen Jahren kauft die EZB stetig neue Anleihen aus dem Euroraum auf, wobei es seit 2015 in etwa eine Vervierfachung der gesamten Summe auf mittlerweile rund 1,9 Billionen Euro gab. Wobei die monatliche Nettokaufsumme seit diesem Jahr leicht rückläufig ist. Doch man fragt sich schon, wer denn…..