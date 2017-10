Ukraine: Unruhen für heute erwartet

In Erwartung der heute beginnender Unruhen oder gar eines möglichen neuen blutigen Maidan-Aufstands rechtsradikaler Gruppen (wie „Rechter Sektor“, „OUN“, „Asow“, „Swoboda“, Semenchenkos Söldner, Saakschwilli usw.) und unzufriedener ukrainischer Bürger – lässt Poroschenkos ukra-faschistisches Kiewer Regime bereits heute Nacht Dutzende Hundertschaften der Nazionalagrade in Kiew zusammenziehen. Die komplette Innenstadt Kiews wird soeben durch Strassensperren abgesperrt. Was morgen genau kommen wird, weiß „keiner“. Angekündigt wurden Massenproteste.

Бойцы Нацгвардии оградили правительственный квартал / фото facebook Сергей Лещенко