Erneute Warnung Nordkoreas – Diesmal nicht nur an die USA gerichtet

Nordkorea warnte heute die Länder der Vereinten Nationen in einer Erklärung:

„Tretet nicht der USA bei, um gegen den asiatischen Staat vorzugehen, und ihr werdet vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt sein!“

Der stellvertretende nordkoreanische UN-Botschafter Kim In Ryong sagte heute dem UN-Generalversammlung-Komitee:

„Solange man nicht an den militärischen Aktionen der USA gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) teilnimmt, haben wir nicht die Absicht, Atomwaffen gegen irgendein anderes Land einzusetzen oder zu drohten!“

Kim weiter:

„Das gesamte US-Festland befindet sich in unserer Reichweite, und wenn die USA es wagen, in unser heiliges Territorium auch nur einen Zoll einzudringen, wird es unserer strengen Bestrafung in keinem Teil der Welt entgehen!“

„Wenn die feindliche Politik und die nukleare Bedrohung durch die USA nicht vollständig beseitigt werden, werden wir unsere Atomwaffen und ballistischen Raketen unter keinen Umständen auf den Verhandlungstisch legen.