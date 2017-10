Mehrere IS-Lager mit US-amerikanischen und israelischen Waffen in Syrien entdeckt

Meherere große Lager der IS-Terrormiliz mit amerikanischen und israelischen Waffen sind in der befreiten syrischen Stadt Mayadin in der Provinz Deir ez-Zur entdeckt worden.

Wie der russische Nachrichtensender Russia Today am heutigen Sonntag berichtete, wurde al-Mayadin gestern aus der Gewalt der IS-Terrormiliz befreit.

Oberst Remi Mawesh, ein Kommandeur der syrischen Armee in der Stadt Mayadin, sagte dazu, der IS hätte in dieser Stadt mehrere Waffenlager mit tausenden Waffen und Munition unter anderem ……