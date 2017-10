Der heimliche Krankmacher: Was Du über Dein Smartphone wissen solltest – Dr. med. Harald Banzhaf

Alle reden über Elektrosmog, aber wie gefährlich ist die Strahlung wirklich? Darüber sprechen wir mit einem unabhängigen Experten, dem Umweltmediziner Dr. med. Harald Banzhaf. Er hat täglich in seiner Praxis mit Patienten zu tun, die an Elektrosensibilität leiden. Meist sind es diffuse Beschwerden wie Dauerkopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Sehstörungen, Tinnitus, Schlaflosigkeit oder auch Konzentrationsstörungen, mit denen die Patienten zu ihm kommen. In vielen Fällen konnte Dr. Banzhaf Abhilfe schaffen. Im Gespräch mit Robert Fleischer erläutert der Mediziner den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand über die Wirkung von Strahlungsquellen auf den Menschen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

