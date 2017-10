Experten klären über Syrienkrieg auf

Viele westliche Wissenschaftler, vor Ort recherchierende Journalisten, in Syrien tätige Geistliche und andere Augenzeugen sowie weitere Experten haben sich zu dem aktuellen militärischen Konflikt in Syrien geäußert. Sie zeichnen ein Bild, welches nicht viel mit dem Großteil der Berichte in der westlichen Presse gemein hat. Dieser Artikel ist der zweite Teil einer Sammlung von Expertenstimmen zum Syrienkrieg. Der erste wurde unter dem Titel „Syrienkrieg: Wissenschaftler und andere Experten klären auf“ veröffentlicht. Hier nun einige dieser Expertenaussagen, die helfen, die Situation im Nahen Osten richtig einzuschätzen:

Professor Jan Oberg: „[…] die aus anderen Ländern gekommen waren und den Osten Aleppos besetzt hatten ‒ ob wir sie nun Rebellen, Dschihadisten, bewaffnete Opposition, Kämpfer, Terroristen oder…..